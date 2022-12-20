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İstanbul’da "10 numara" yağ operasyonu: 16 gözaltı
Polis ekipleri, İstanbul’da "10 numara" yağ operasyonu düzenledi. 7 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.
Asayiş 20.12.2022, 14:07
Polis ekipleri, İstanbul’da "10 numara" yağ operasyonu düzenledi. 7 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Ekim ile 20 Aralık tarihleri arasında Esenler, Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir, Sultangazi, Çekmeköy ve Tuzla ilçelerinde
“Kaçak Akaryakıt" operasyonu gerçekleşti. Satışa hazır halde 156 bin 700 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt naklinde kullanılan 15 araç bulunurken, yakalanan 16 şüpheli şahıs hakkında "Kaçak Akaryakıt" suçundan adli işlem yapıldı.