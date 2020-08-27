İstanbul’da 10 milyon lira değerinde kaçak parfüm ele geçirildi
İSTANBUL'DA 10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Muratbey Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 10 milyon lira değerinde 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Muratbey Gümrük Sahasında ıslak mendil taşıdığı beyan edilen bir tıra ilişkin Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan analiz sonucu aracın riskli olduğu değerlendirilerek kontrol edilmesine karar verildi. X-ray taraması neticesinde şüpheli yoğunluğa rastlanan tır açılarak arandı. Gerçekleştirilen aramada tırın dorsesinin dış duvarlarına karşılık gelen bölümlerinin ıslak mendil ile doldurulduğu; ancak iç kısımlarının tamamen parfümle dolu olduğu tespit edildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, yaklaşık 10 milyon lira değerinde 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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