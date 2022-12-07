İstanbul’da 1 buçuk milyon liralık ziynet eşyası çalan şahıslar yakalandı

Bahçelievler’de bulunan alışveriş merkezi otoparkında, park halinde bulunan aracın içine bırakılan içinde 1,5 milyon değerinde altın ziynet eşyası çalan şahıslar yakalandı.

Olay, 30 Kasım günü Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent AVM otoparkında gerçekleşti. Otoparkta park halinde olan B.D isimli kuyumcu ya ait olan otomobilin camları kırılarak içerisinden 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çanta çalındı. B.D’nin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin alışveriş merkezine geldiğini tespit etti. Şili uyruklu Jaıme M. V. D. ve A.Y. H. İsimli şahısların Ankara Otogarında Tiflis Otobüsüne binecekleri bilgisi edilmesi üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri ile irtibat kurularak şahısların yakalandı. Şüphelilerle birlikte bir miktar döviz ile bazı altın ziynet eşyaları ele geçirildi. İstanbul’a getirilen şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.