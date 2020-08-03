İstanbul’a tayini çıkan polis memuru kazada yaralandı
ORDU'DAN TAYİN OLDUĞU İSTANBUL'A GİDEN POLİS MEMURU, KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA YARALANDI.
KARABÜK (İHA) – Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Ordu’dan tayin olduğu İstanbul’a giden bir polis olduğu öğrenildi.
Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Konarı köyü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’a tayini çıkan polis memuru B.A (29) yönetimindeki 23 BB 280 plakalı otomobil, Konarı köyünden kara yoluna çıkış yapan K.Y (32) yönetimindeki 34 PM 6116 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü K.Y ve F.G.Y (53) ile diğer otomobilin sürücüsü polis memuru B.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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