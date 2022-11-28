İstanbul’a şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Çatışmada ağır yaralanan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in şehit olduğu öğrenildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK’ya yönelik devam eden Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanmıştı. Halil İbrahim Yiğit’in şehit olduğu öğrenildi. Şehidin İstanbul’da Arnavutköy Anadolu Mahallesi’ndeki evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit haberini alan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu taziye için şehidin evine geldi.

Şehidin nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğününün olacağı öğrenildi. Şehidin naaşı çarşamba günü düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek.