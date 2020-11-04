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İstanbul yolu kapandı

BURSA'NIN GEMLİK İLÇESİNDE KANTARA GİRMEYE ÇALIŞAN KAMYONUN ÜZERİNDEKİ PROFİLLER ETRAFA SAÇILINCA BURSA-İSTANBUL KARAYOLU BİR SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPANDI.

Asayiş 04.11.2020, 12:12
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İstanbul yolu kapandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kantara girmeye çalışan kamyonun üzerindeki profiller etrafa saçılınca Bursa-İstanbul Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Orhangazi yolu üzerinde bulunan Karayolları kantarına girmeye çalışan tırdaki profiller yola savruldu. Kaza sonra Bursa - İstanbul Karayolu bir süre trafiğe kapandıktan sonra yapılan çalışmayla birlikte bir şeridi açılıp uzun süre tek şeritten verilebildi. Yola savrulan profiller vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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