İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.