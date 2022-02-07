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Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.
İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Asayiş 07.02.2022, 14:37
İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.