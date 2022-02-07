İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.