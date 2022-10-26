İstanbul ve Yalova’da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Yalova’da düzenlenen operasyonla terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyette bulunan 20 şahsın yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 22 şüpheliye yönelik İstanbul ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. İstanbul’da yakalanan zanlıların firari olarak aranma kayıtlarının olduğu öğrenilirken, operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği aktarıldı.