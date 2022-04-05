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İstanbul ve Tekirdağ’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı
Sahte para basıp piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Para basılan matbaalarda yüklü miktarda sahte dolar ele geçirildi.
Asayiş 05.04.2022, 08:16
Sahte para basıp piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Para basılan matbaalarda yüklü miktarda sahte dolar ele geçirildi.