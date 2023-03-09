Son Dakika
Enkaz eşyaları arasında yakınlarının hatıralarını arayan vatandaş,bulduğu 150 bin değerindeki ziyneti teslim etti
İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan ve bölge yapılanması içerisinde ‘yönetici‘ pozisyonunda bulunan kişilerin de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.
Asayiş 09.03.2023, 09:28
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan ve bölge yapılanması içerisinde ‘yönetici‘ pozisyonunda bulunan kişilerin de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.