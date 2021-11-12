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İstanbul ve Ağrı’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, kırsaldan şehre gelen ve örgüte yardım-yataklık eden 5 şüpheli yakalandı.
İstanbul ve Ağrı’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, kırsaldan şehre gelen ve örgüte yardım-yataklık eden 5 şüpheli yakalandı.
Asayiş 12.11.2021, 10:10
İstanbul ve Ağrı’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, kırsaldan şehre gelen ve örgüte yardım-yataklık eden 5 şüpheli yakalandı.