İstanbul ve Adana’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele birimleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’ın yurt içindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar, örgütle bağlantılı bazı kişiler tespit etti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul’da 5 ilçede 6 farklı adres ve Adana’da tespit edilen bir eve bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüte yönelik gerçekleştirilen peş peşe baskınlarda “şüpheli” sıfatıyla 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman da ele geçirildi. Özel harekat timlerinin de yer aldığı operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı aktarılırken, ele geçirilen dokümanların deşifresinden sonra yeni operasyonların gerçekleşebileceği ifade ediliyor.