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Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
Yüksek Askeri Şura’da, 30 Ağustos 2022’den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Can kaybımız ve yaralanan bir vatandaşımız söz konusu değil”
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nin çatısında yangın çıktı. Bölgeye gelen İstanbul Valisi Yerlikaya, açıklamalarda bulundu
Asayiş 04.08.2022, 14:17
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nin çatısında yangın çıktı. Bölgeye gelen İstanbul Valisi Yerlikaya, açıklamalarda bulundu