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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Can kaybımız ve yaralanan bir vatandaşımız söz konusu değil” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Can kaybımız ve yaralanan bir vatandaşımız söz konusu değil” dedi.

Asayiş 04.08.2022, 14:03
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Can kaybımız ve yaralanan bir vatandaşımız söz konusu değil” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Can kaybımız ve yaralanan bir vatandaşımız söz konusu değil” dedi.

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