İstanbul Valiliğinden Taksim’de izinsiz yürüyüş yapan grupla ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü bahanesiyle izinsiz gösteri yürüyüşü yaparak polise taşlı sopalı mukavemette bulunan 170 kişinin yakalandığı açıklandı.

İstanbul Valiliğinden Taksim’de Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünü bahane ederek izinsiz gösteri yapan grupla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılarla Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle bugün Beyoğlu ilçemizin muhtelif semtlerinden Taksim Meydanı’na izinsiz toplu yürüyüş teşebbüsleri olmuştur. İpek Sokak, TMMOB Binası önü, Galatasaray Meydanı ve Sıraselviler Caddesi’nden Taksim Meydanı’na doğru izinsiz toplu yürüyüşe geçen gruplara güvenlik güçlerimizce: İlimizde 2911 Sayılı Yasa uyarınca toplantı, gösteri, basın açıklaması ve yürüyüş gibi faaliyetler için belirlenen yerler arasında Beyoğlu ilçemizin bulunmadığı; yapılmak istenen yürüyüşlerin yasal olmadığı belirtilerek eyleme son verilmesi için yoğun uyarı ve ikazlarda bulunulmuştur. Güvenlik güçlerimizce yapılan uyarılara rağmen Taksim Meydanı’na yürümekte ısrar eden, taşlı ve sopalı mukavemetle karşılık veren toplam 170 kişi yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.