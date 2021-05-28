İstanbul Valiliğinden kıyıya sürüklenen tankere ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, makine arızası nedeniyle sürüklenirken kıyıya 300 metre kala durdurulan petrol taşıyan tankerin olumsuz durum yaşanmadan kontrol edildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, makine arızası nedeniyle kıyıya sürüklenen tankerin durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA 11 römorkörü refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli ham petrol taşıyan tanker, yapılan ivedi müdahaleyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sahile 300 metre kala durdurulmuştur. KURTARMA 8 römorkörümüz ve KEGM 5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz da bölgeye intikal ettirilmiş olup Boğaz trafiği askıya alınmıştır” denildi.