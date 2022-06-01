İstanbul Valiliği’nden Büyükçekmece’deki kazaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği’nden Büyükçekmece takla atan otomobilin İETT durağına daldığı kazayla ilgili yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1’i ağır olmak üzere toplam 10 kişinin de yaralandığını duyuruldu.

İstanbul Valiliği’nden, Büyükçekmece kontrolden çıkan otomobilin İETT durağında bekleyen öğrencilerin arasına daldığı kazayla ilgili açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.50 sıralarında Büyükçekmece İlçemiz Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarpmıştır. Meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

(MB-