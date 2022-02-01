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İstanbul üzerinde görülen göktaşı, kameraya yansıdı
İstanbul semalarında dün gece görülen göktaşı, araç kamerasına yansıdı.
Asayiş 01.02.2022, 11:34 01.02.2022, 11:49
İstanbul semalarında dün gece görülen göktaşı, araç kamerasına yansıdı.
İstanbul’da semalarında gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Işık huzmesinin göktaşı olduğu anlaşıldı. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde gökyüzünden hızla inen yeşil bir ışık göze çarpıyor.