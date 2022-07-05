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İstanbul Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesinde inşaat halinde olan bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonrasında yan bina tahliye edildi.

İstanbul Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesinde inşaat halinde olan bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonrasında yan bina tahliye edildi.

Asayiş 05.07.2022, 03:48
İstanbul Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesinde inşaat halinde olan bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonrasında yan bina tahliye edildi.

İstanbul Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesinde inşaat halinde olan bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonrasında yan bina tahliye edildi.

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