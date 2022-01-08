Son Dakika
İstanbul Unkapanı’nda 2 İETT otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan yolculara müdahale için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Unkapanı’nda 2 İETT otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan yolculara müdahale için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Unkapanı’nda 2 İETT otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan yolculara müdahale için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Asayiş 08.01.2022, 08:33
İstanbul Unkapanı’nda 2 İETT otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan yolculara müdahale için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.