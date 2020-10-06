İstanbul'un göbeğindeki berber dükkanında bir garip olay: 6 gözaltı

Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Reha Yurdakul Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde sokak üzerindeki iki katlı bir berber dükkanından bağrışma sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, içeride inceleme yapmaya başladı. İnceleme sonrasında içeride herhangi bir suç unsuruna rastlamayan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda iş yerindeki M.Ö. isimli berberin parmağından yaralandığı ve ciple Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldığı bilgisine ulaştı.

Cipten ruhsatsız tabanca çıktı

Yaralının cipe konulduğu ve yaşanan hareketlilik ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bunun üzerine hastaneye giden Şişli polisi, yaralının götürüldüğü cipi incelemeye aldı. Aracın içerisinde inceleme yapan polis, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi incelemesinin ardından tabancaya incelenmek üzere el konuldu.

6 şüpheli gözaltına alındı

Olayı araştıran polis ekipleri, konuyla alakalı 6 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Polisin şüphelilerin ifadelerini aldıktan sonra olayın nasıl gerçekleştiğini belirlenecek. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.