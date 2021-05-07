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İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada

Kuruçeşme’de tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli adam, caddenin ortasında devrildi.

Asayiş 07.05.2021, 11:16

Çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmazken parkta bulunan motosikletli genç, yaşlı adamın yardımına koştu. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, fiziksel engelli bir adam tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmek istedi. Adam o esnada henüz bilinmeyen bir nedenle sandalye ile birlikte cadde üzerinde devrildi.

Engelli adamı kimse umursamadı

Adamın devrildiğini gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Adamı o halde gören motosiklet sürücüsü Buğra Redkan, koşarak geldiği adamı sandalyesi ile birlikte kaldırdı. Ardından adam kendi imkanlarıyla yol kenarına doğru gitti. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

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