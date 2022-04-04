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İstanbul Ümraniye’de geri dönüşüm tesisinde patlamayla beraber yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor
İstanbul Ümraniye’de geri dönüşüm tesisinde patlamayla beraber yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor
İstanbul Ümraniye’de geri dönüşüm tesisinde patlamayla beraber yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor
İstanbul Ümraniye’de geri dönüşüm tesisinde patlamayla beraber yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor
Asayiş 04.04.2022, 04:51
İstanbul Ümraniye’de geri dönüşüm tesisinde patlamayla beraber yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor