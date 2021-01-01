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İstanbul Tuzla’da fabrika bahçesinde korkutan yangın
Tuzla’da bulunan bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 01.01.2021, 10:29
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Tuzla’da bulunan bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Tepeören Mahallesi’nde bulun fabrikanın bahçesinde baletler ile geri dönüşüm malzemelerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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