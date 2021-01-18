İstanbul trafiğinde kar manzaraları havadan görüntülendi

İstanbul trafiğinde kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da sabah etkisini arttıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 85 seviyelerine çıkarken, sürücüler de zor anlar yaşadı. İstanbul trafiğinin ve toplu taşımanın merkezi noktalarından Cevizlibağ’da oluşan kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışının azalmasıyla trafikte de kısmen rahatlama olduğu görüldü.