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İstanbul trafiğinde direksiyondaki bebek şoför görenleri şaşırttı

TRAFİK KAZALARININ VE TRAFİĞİN EN YOĞUN OLDUĞU İSTANBUL’DA ÖNCEKİ GÜN AKŞAM SAATLERİNDE DİREKSİYONDAKİ BİR BEBEK GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI. BABASININ KUCAĞINDA İSTANBUL’DA DİREKSİYON SALLAYAN BEBEK, TRAFİKTEKİ SORUMSUZLUĞU DA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Asayiş 12.10.2020, 15:47
İstanbul trafiğinde direksiyondaki bebek şoför görenleri şaşırttı

Trafik kazalarının ve trafiğin en yoğun olduğu İstanbul’da önceki gün akşam saatlerinde direksiyondaki bir bebek görenleri şaşırttı. Babasının kucağında İstanbul’da direksiyon sallayan bebek, trafikteki sorumsuzluğu da gözler önüne serdi.

Türkiye’de savaşlardan bile çok ölüm ve yaralanmaya neden olan trafik kazalarının en önemli nedeni kurallara uymamaktan kaynaklanırken, yapılan tüm uyarılara rağmen sürücülerin vurdum duymazlığı şaşırtıyor. İstanbul trafiğinde bir sürücü, 3-4 yaşlarındaki bebeğini kucağına alıp aracın direksiyonunu bebeğine teslim etmesi görenleri şaşırttı. İlginç görüntüleri kaydedenler durumu Whatsapp ihbar hattından paylaşarak trafikte yaşanan sorumsuzluklara artık son verilmesini istediler.

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