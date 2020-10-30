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İstanbul TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde otobüste yangın çıktı. Olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL TEM OTOYOLU KAVACIK MEVKİİNDE OTOBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Asayiş 30.10.2020, 13:45
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İstanbul TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde otobüste yangın çıktı. Olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde otobüste yangın çıktı. Olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.
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