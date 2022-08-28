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İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak’ta bir bina çöktü. İçeride mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi
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İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak’ta bir bina çöktü. İçeride mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi
İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak’ta bir bina çöktü. İçeride mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi
Asayiş 28.08.2022, 07:19
İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak’ta bir bina çöktü. İçeride mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi
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