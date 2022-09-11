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İstanbul Sarıyer’de bir AVM’de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İstanbul Sarıyer’de bir AVM’de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İstanbul Sarıyer’de bir AVM’de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Asayiş 11.09.2022, 21:56
İstanbul Sarıyer’de bir AVM’de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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|2
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|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Villarreal
|4
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|10
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|5
|10
|6. Real Betis
|4
|9
|7. Osasuna
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|5
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|4
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|5
|4
|18. Getafe
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|1
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