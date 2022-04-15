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İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi’nde bir gecekondunun üzerine tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tır sebebiyle gecekonduda mahsur kalanlar olduğu belirtildi
İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi’nde bir gecekondunun üzerine tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tır sebebiyle gecekonduda mahsur kalanlar olduğu belirtildi
Asayiş 15.04.2022, 06:44
İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi’nde bir gecekondunun üzerine tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tır sebebiyle gecekonduda mahsur kalanlar olduğu belirtildi