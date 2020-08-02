Son Dakika
İstanbul polisinden Kurban Bayramı’nda helikopterli denetim
İSTANBUL’DA KURBAN BAYRAMI’NIN 3’ÜNCÜ GÜNÜNDE POLİS EKİPLERİ HELİKOPTERLE TRAFİK VE ASAYİŞ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Asayiş 02.08.2020, 18:17
6
İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde polis ekipleri helikopterle trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.
Polis ekipleri Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde helikopterle hem trafik hem de asayiş denetimi gerçekleştirdi. İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, havadan gerçekleştirdiği denetimlerine bayramda da devam etti. Helikopterle denetim gerçekleştiren polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgeleri tespit ederek ekiplere bilgi verdi. İstanbul’un tarihi yerlerinden Eminönü ve Ayasofya Camii’nin çevresinde yoğunluk oluştuğu gözlendi. Otoyol Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri de havadan izlendi. Polis helikopteri ile denetimlerin bayram süresince devam edeceği öğrenildi.
23°
açık
Namaz Vakti 02 Ağustos 2020
|İmsak
|04:10
|Güneş
|05:54
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:09
|Akşam
|20:27
|Yatsı
|22:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25