Uluslararası uyuşturucu trafiğinde adı geçen kaçakçılara yönelik İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul polisinden 7 kentte çok yönlü operasyon düzenledi. Uluslararası uyuşturucu trafiğinde adı geçen kaçakçılara yönelik İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Defalarca İran’a girip çıkan ve muhtelif eşyalar arasında uyuşturucu sevkiyatında kullanılan bir tırın ‘zula’ tabir edilen bölmelerinde 125 kilo 700 gram eroin ele geçirilirken uyuşturucu çetelerinin liderlerinden H.A. adlı bir kişi Hatay’dan Suriye’ye kaçarken polis tarafından son anda yakalandığı öğrenildi.