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İstanbul Perpa İş Merkezinde yangın çıktı

Olay, sabah saat 7.30 sıralarında Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alışveriş merkezinin çatı katındaki bir restoranda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çatı katı yangından dolayı kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 21.11.2020, 09:16
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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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