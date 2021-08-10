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İstanbul merkezli ’sanal bahis’ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele ekipleri, İstanbul, Antalya ve Ankara’da sanal bahis operasyonu düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 10.08.2021, 12:19
İstanbul merkezli ’sanal bahis’ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele ekipleri, İstanbul, Antalya ve Ankara’da sanal bahis operasyonu düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sanal ortamda bahis oynatan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Şebekeye yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya’da bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda

7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harddisk, 6 adet flash bellek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 bin 880 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.
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