İstanbul merkezli "Sağlık yolsuzluğu" operasyonunda Samsun’da 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli Samsun’da düzenlenen "Sağlık yolsuzluğu" operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık malzemelerini yabancı uyruklu kişilere satarak kamuyu dolandırdıkları iddia edilen, devlet hastanesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu şebekeye, İstanbul merkezli 10 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyon dahilinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı adresi düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarından sağlık çalışanlarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.