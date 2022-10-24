İstanbul merkezli ’sağlık yolsuzluğu’ operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

Devlet hastanelerindeki ilaç ve sağlık malzemelerini satarak vurgun yapan çete soruşturmasında yakalanan 50 şüpheliden 26’sı ‘nitelikli dolandırıcılık‘ suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde sağlık alanında nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatmış, çalışmalar sonucunda örgütlü olarak 71 suç eylemi gerçekleştirildiğini belirlemişti. Emniyet ekipleri, devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi zilyedine geçirip kamuyu dolandırdıklarını tespit etmişti.

Ülke genelindeki devlet hastanelerinden kaçırdıkları çok sayıda malzemeyi suç örgütüne kazandırarak yabancı uyruklu kişilere satan ve bu sayede yüksek miktarda kamu zararı oluşturarak haksız kazanç elde eden 13 sağlık çalışanının aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 50 dolandırıcı yakalanmıştı.

Geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alınan 50 şahıstan, 13’ü adli makamlarca serbest bırakıldı. Zanlılardan 11’i hakkında “adli kontrol“ hükümleri uygulanırken, geri kalan 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(SK- MB-