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İstanbul merkezli dev FETÖ operasyonu: 294 şüpheli hakkında yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Asayiş 02.02.2021, 09:17
2006
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenleniyor.
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