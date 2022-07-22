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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen 60 şüpheliden 42’si yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında örgütün ‘mahrem’ ve ‘bölge yapılanması’ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yanısıra daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş kişiler de bulunuyor.

Asayiş 22.07.2022, 08:16
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen 60 şüpheliden 42’si yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında örgütün ‘mahrem’ ve ‘bölge yapılanması’ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yanısıra daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş kişiler de bulunuyor.

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