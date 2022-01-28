Son Dakika
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ’nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 20 avukatın yakalanması için başlatılan 4. dalga operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlıların 3’ünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı t
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ’nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 20 avukatın yakalanması için başlatılan 4. dalga operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlıların 3’ünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.
Asayiş 28.01.2022, 09:20
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ’nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 20 avukatın yakalanması için başlatılan 4. dalga operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlıların 3’ünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.