İstanbul merkezli 6 ilde yapılan "hayali ihracat" ve "rüşvet" operasyonunda, gümrük müşaviri ve firma sahiplerinin de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı. Mali Polis tarafından yürütülen operasyonda kamunun 86 milyon lira zarar uğra

İstanbul merkezli 6 ilde yapılan "hayali ihracat" ve "rüşvet" operasyonunda, gümrük müşaviri ve firma sahiplerinin de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı. Mali Polis tarafından yürütülen operasyonda kamunun 86 milyon lira zarar uğratıldığı tespit edildi.