İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik 76 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silah kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 6 ilde 76 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Başsavcılık, “Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak”, “Örgütün faaliyeti çerçevesinde izinsiz olarak Ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma” ve “münferit olarak Ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, nakletme ve satma” suçlarını işledikleri belirlenen 70 tanesi İstanbul,6 tanesi Çanakkale, Rize, Şanlıurfa, Antalya ve Kastamonu illerinde bulunan toplam 76 şüpheli şahsın yakalanması için gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.