İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ’nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün "Adliye Yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.