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İstanbul merkezli 6 ilde "Bylock" operasyonu
İstanbul merkezli 6 ilde "Bylock" operasyonu
Asayiş 12.10.2021, 08:49
İstanbul merkezli 6 ilde "Bylock" operasyonu
İSTANBUL(İHA)- Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde “ByLock” operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte “TSK Mahrem imam”, “Emniyet Mahrem imam” ve “himmet“ sorumluları ile aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu aranan 30 örgüt üyesinden 26’sı yakalandı.