İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon!

Türkiye’de bulunan ve ülkelerinde yaşayan Alman vatandaşları telefonla arayıp “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak’ kuran ve binlerce euro dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 29 şüpheliden 28’i yakalandı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘nitelik dolandırıcılık’ suçlarına karşı soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de ve ülkelerinde yaşayan Alman vatandaşları hedef alarak dolandıran bir şebeke tespit etti. Hedef seçtikleri kurbanları telefonla arayıp “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak’ kuran ve binlerce euro dolandıran şebekeye yönelik Alman Polis Departmanı ile yapılan ortak çalışma yürütüldü. Suç organizasyonunun yöntemi ve eylem faaliyetleri mercek altına alındı.



2 aşamalı ‘tele tuzak’ formülü

Buna göre ilk etapta Türkiye’de ve Almanya'da yaşayan vatandaşlara telefonla ulaşan şebeke üyelerinin, kurbanlarına ‘piyangodan ikramiye kazandıkları’ yalanını uydurdukları, bu yöntemle dolandırdıkları kişilere ikramiye alabilmeleri için farklı hesaplara para havale ettirerek tuzak kurdukları anlaşıldı. İkinci aşamada ise şebekenin diğer üyeleri devreye girip, aynı kişiye kendini “polis” veya “resmi memur” olarak tanıtarak hedef şahıslardan ‘şantajla’ para istedikleri belirlendi. Dolandırıcılıktan elde edilen paraları değişik ödeme sistemleri kullanarak ülkedeki bankacılık sistemine sokan şebekenin, aynı zamanda ‘para aklama’ suçu işledikleri tespit edildi.



Dolandırıcıların, yaklaşık 30 Alman vatandaşından toplamda 394 bin euro para elde ettikleri kaydedilirken, şebekeye mensup 29 şüpheli tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için 21 Eylül’de İstanbul, İzmir, Rize, Tokat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon başlatıldı. 5 gün önce gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 firari şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ederken yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu çerçevesinde ifade veren şebeke üyeleri, 22 Eylül’de İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı, 23 zanlı hakkında ise “adli kontrol” hükümleri uygulandı. 1 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.