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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C’nin cezaevi yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösterip, örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen 22 şüphelinin yakalandığı bildirildi
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C’nin cezaevi yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösterip, örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen 22 şüphelinin yakalandığı bildirildi
Asayiş 12.12.2022, 09:22
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C’nin cezaevi yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösterip, örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen 22 şüphelinin yakalandığı bildirildi