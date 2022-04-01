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İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda zanlının yakalandığı belirtildi.
Asayiş 01.04.2022, 07:54
İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda zanlının yakalandığı belirtildi.