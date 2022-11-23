İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İçlerinde TSK yapılanmasındaki hücre sorumluları var

Savcılıkça yürütülen soruşturma doğrultusunda sabah saatlerinde harekete geçen emniyet ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında gizli haberleşme programı Bylock kullanıcıları ile “TSK mahrem imam” olarak tabir edilen hücre sorumlularının da olduğu 17 FETÖ üyesinin yakalanması için İstanbul, Antalya, Osmaniye ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 14 FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.

Gizli haberleşme programı Bylock'ta yazışmaları bulunuyor

Yakalanan FETÖ üyeleri arasında KHK ile emniyet teşkilatından ihraç edilmiş 2 eski polis, 1 ihraç öğretmen ve özel sektörde görevli kişiler ile örgüt üyelerinin kendi aralarında kullandıkları gizli haberleşme programı Bylock yazışmaları olan şüphelilerin yanı sıra TSK mahrem yapılanması içerisinde “mahrem imam“ olarak anılan hücre sorumluları da bulunuyor.

Bu şüphelilerin, daha önceki polisiye soruşturmalarda gözaltına alınan FETÖ üyelerinin itiraflarında da adları geçtiği, örgütün bölge yapılanması içerisinde FETÖ/PDY adına faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi.