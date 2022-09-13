İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcıları ile yine örgüt adına “himmet” adı altında para toplayan, polis okullarına öğrenci yönlendiren ve askeri personel ile örgütsel olarak ilgilenen “mahrem imam”ların da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 13 şüpheli için yeni bir operasyon başlattı. İstanbul’un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Isparta’da düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskın yapılan evlerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. 1 firari FETÖ üyesinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin örgüt içindeki faaliyetleri de ortaya çıktı.

Aralarında örgütün gizli haberleşme programı “Bylock” kullanıcılarının da olduğu şüpheliler hakkında çeşitli itiraflar bulunuyor. Buna göre geçmiş dönemlerde yapılan operasyonlarda yakalananların itiraflarında, söz konusu 12 şüphelinin örgüt adına “himmet” adı altında para topladıkları yer alırken, bazılarının polis okullarına öğrenci yönlendirdiği, bazılarının askeri personel ile örgütsel olarak temas kuran “mahrem imam” pozisyonunda olduğu, kimisinin de FETÖ/PDY’nin “bölge yapılanması“ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yine yakalanan şüpheliler arasında KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 1 polis memuru ve 2 öğretmen olduğu olduğu öğrenildi. Ayrıca 1 şüphelinin halen aktif şekilde “İnfaz Koruma Memuru” sıfatıyla bir cezaevinde ‘gardiyan’ olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Yakalanan 12 şüpheli ifade işlemleri için emniyete götürülürken, firari 1 FETÖ üyesinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.