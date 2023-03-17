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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştıran şebeke çökertildi. Çok sayıda adrese yapılan baskında 60 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştıran şebeke çökertildi. Çok sayıda adrese yapılan baskında 60 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Asayiş 17.03.2023, 09:43
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştıran şebeke çökertildi. Çok sayıda adrese yapılan baskında 60 şüphelinin yakalandığı bildirildi.